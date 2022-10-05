ВЕНА, 5 окт — ПРАЙМ. Россия готова поставлять газ по неповрежденной ветке газопровода "Северный поток 2", заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи ОПЕК+, которая прошла в Вене в среду.

"Да, конечно, возможна (поставка — ред)", — заявил вице-премьер. Новак назвал заинтересованные в выводе из строя "Северных потоков" страны

Он, однако добавил, что "к сожалению, из-за диверсии одна нитка повреждена, требуется обследование, соответственно, принятие дальнейших решений по судьбе данной нитки. Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, что Россия в короткие сроки могла бы обеспечить соответствующие поставки по данной нитке газопровода".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

"Газпром" 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" стабилизировалось, утечки газа прекратились, а из еще одной нитки "Северного потока 2" газ откачивается для проверки ее целостности. В свою очередь шведская береговая охрана в тот день заявила, что "меньшая" утечка из "Северного потока 2" продолжается и даже немного увеличивается.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

В отношении нефти российский министр заявил, что Россия будет продолжать поставлять ее только тем потребителям, которые будут обеспечивать рыночные механизмы ценообразования. Новак сообщил о нарастании энергокризиса в Европе

"Такие прецеденты очень навредят энергетическому рынку, это приведёт только к дефициту, к росту цен… Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования", — ответил он на вопрос о возможном потолке цен на нефть из РФ.