МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ по итогам заседания в среду объявили о новых масштабных сокращениях добычи нефти — на два миллиона баррелей в сутки с ноября по сравнению с уровнем добычи, который был разрешен альянсу в августе. Эксперт рассказал, как решение ОПЕК+ повлияет на мировую экономику

Решение принято, несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира.

Выступая на итоговой пресс-конференции, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман пояснил, что альянс успешно справился с пандемией коронавируса, но сейчас наступил период новых неопределенностей. Поэтому, как обычно, ОПЕК+ решил действовать на опережение во благо всем сторонам.

"Мы сохраняем нашу приверженность мировой экономике, благу производителей и потребителей, какие бы действия мы ни предпринимали ранее, сегодня или в будущем. Мы продемонстрируем вам сейчас и потом, что все делается для того, чтобы быть внимательным к потребностям мира", — заявил он.

"То, что мы делаем, очень важно как для других экспортирующих стран, которые не являются членами ОПЕК+, так и, должен заметить, для других импортирующих стран, чтобы хорошая доля их потребностей (в энергоресурсах) производилась на внутреннем рынке", — резюмировал он.

НЕХВАТКА ИНВЕСТИЦИЙ

Саудовский министр, говоря о благе для всех, очевидно, вновь отсылал к проблеме недоинвестированности отрасли и непродуманности энергетической политики, в первую очередь, западных стран. Потребители требуют от ОПЕК+ отреагировать на краткосрочные потребности рынков, но забывают об ограниченности производственных мощностей, в которые те не хотят вкладываться.

"Энергетика — это то, что никогда нельзя подстроить краткосрочными решениями. Энергетические рынки требуют постоянного внимания, осторожного планирования, постоянных инвестиций и руководства, без которого инвестиции не произойдут, инвесторы не придут, и, как вы можете видеть собственными глазами, создастся разрушительная аномалия для мировой экономики", — сказал он.

В подтверждение своих слов бен Сальман привел таблицу с ценами на различные энергоносители. Согласно ее данным, цены на нефть в мире после скачка в феврале-июне в сентябре фактически вернулись к уровню января. Тогда как цены на бензин в США выросли на 11%, на СПГ во Франции — на 76%, Азии — 65%, Великобритании — 69%, газ в США — 84%, уголь в Китае, Европе и США — на 33%, 109% и 125% соответственно.

Таким образом, саудовский министр показал, что политика ОПЕК+ ведет к стабильности, а ошибки правительств стран-потребителей говорят сами за себя. И хотя он вновь подчеркнул, что не любит говорить о ценах, нефтяные котировки отреагировали на решение ОПЕК+ именно ростом, тем самым наглядно демонстрируя посыл альянса: "Если потребители не хотят думать об инвестициях, за них подумаем мы".

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазури также добавил, что в нефтяной отрасли недостаток инвестиций, а цена нефти — один из способов на это повлиять.

"Должен напомнить нашим друзьям здесь, что ключ к успеху ОПЕК+ — это, в первую очередь, наша сплоченность. Это очень просто, и мы призываем другие международные организации следовать нашему примеру, потому что, по крайней мере, у нас есть примеры нашего успеха", — заявил в своей речи бен Сальман.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

Вопреки утверждениям ОПЕК+, что их решение, принятое вместе с условием продлить сделку до конца 2023 года, направлено на создание долгосрочной и прозрачной схемы координации рынка, США заявили, что оно недальновидное. Кроме того, по мнению Вашингтона, ОПЕК+ солидаризовался с Россией, "ошибочно" решив сократить нефтедобычу.

РЕАЛЬНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Вместе с тем, реальные сокращения ОПЕК+ на деле должны оказаться значительно меньше, поскольку многие страны и так отстают от разрешенных им уровней добычи. Подобные проблемы уже долгое время наблюдаются в некоторых странах Африки из-за недоинвестирования в отрасль и из-за санкционных ограничений в отношении России.

Так, по новым условиям, Россия с ноября до конца 2023 года может добывать 10,478 миллиона баррелей в сутки, сокращая производство с условного уровня августа в 11,004 миллиона. Однако в настоящее время страна добывает гораздо меньше, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, текущее производство составляет 9,9 миллиона баррелей в сутки.

В свою очередь, саудовский министр пояснил, что реальное сокращение добычи составит 1-1,1 миллиона баррелей в сутки.

Что касается начала действия эмбарго ЕС на российскую нефти и возможного ввода лимита цен на нее, то альянс пока не знает, как это повлияет на рынок, завил он.

"У нас так много неопределенностей. Мы не знаем, что произойдет с эмбарго, мы еще не знаем, как будет работать потолок цены, кто собирается поддержать его и каково будет его влияние", — сказал бен Сальман.

Следующая плановая встреча альянса ОПЕК+ намечена на 4 декабря. Примечательно, что на следующий день, то есть 5 декабря, официально в действие вступает эмбарго на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС.