МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Снижение квоты ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки к ноябрю имеет существенный психологический эффект, дает понять, что низкие цены на нефть, ниже 80 долларов за баррель, не устроят страны-экспортеры, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В Кремле рассказали о попытках Вашингтона повлиять на решения ОПЕК+

"Снижение квоты на 2 миллиона баррелей — это всего лишь приведение в соответствие квоты с реальным уровнем добычи — так, по последним данным, отставание достигало примерно 3 миллиона баррелей, то есть, вполне вероятно, что решение ОПЕК+ не окажет сильного влияния на физические объемы добычи. Однако оно имеет существенный психологический эффект, давая понять, что низкие цены на нефть, ниже 80 долларов за баррель, — это не тот уровень, который устраивает страны-экспортеры", — сказал он.

ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду принял решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни. В ходе пресс-конференции по итогам заседания министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что альянс обеспокоен нехваткой инвестиций в отрасль, а также падением спроса на нефть. В сентябре цены на марку Brent опускались до январского уровня и уверенно держались ниже 90 долларов за баррель в ожидании глобальной рецессии.

Тем не менее, отметил Скрябин, динамика российской добычи будет в первую очередь зависеть от возможности сохранить ее уровень после вступления в силу с декабря европейского эмбарго, от того, какой объем удастся перенаправить на новые рынки, в особенности в Азиатско-Тихоокеанский регион. Всего стране может потребоваться найти новых покупателей для 1,5 миллиона баррелей в сутки. Эксперт рассказал, как решение ОПЕК+ повлияет на мировую экономику

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного повсеместной борьбой с ковидом. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По этим условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивает добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, но в октябре — сокращает на этот же объем и возвращается к августовским параметрам.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за "естественного снижения" добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня. Сложности, в частности, возникали у стран Африки.