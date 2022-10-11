Санкции за несоблюдение потолка цен на нефть предложили включить в бюджет
В США предложили включить санкции за несоблюдение потолка цен на нефть в бюджет Пентагона
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ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Американские законодатели предлагают включить в закон о расходах на национальную оборону США норму о вторичных санкциях за несоблюдение режима предельных цен на российскую нефть.
Как следует из опубликованных комитетом по вооружениям сената США материалам, в проект документа предложены более 900 поправок, среди которых вторичные санкции для реализации режима предельной цены на российскую нефть.
Другие поправки предусматривают военную помощь Тайваню в размере 6,5 миллиарда долларов на ближайшие пять лет, ограничения на продажу Турции истребителей F-16.
Голосование по проекту ожидается до ноября. Документ предполагает около 847 миллиардов долларов на основные расходы на нацоборону, а также 10,6 миллиардов расходов, не относящихся к обороне.
Ранее в минфине США заявили, что процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен.
https://1prime.ru/oil/20221011/838432136.html
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