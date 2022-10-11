ВАШИНГТОН, 11 окт — ПРАЙМ. Американские законодатели предлагают включить в закон о расходах на национальную оборону США норму о вторичных санкциях за несоблюдение режима предельных цен на российскую нефть. Politico: ЕС согласовал новый пакет санкций, включая потолок цен на нефть

Как следует из опубликованных комитетом по вооружениям сената США материалам, в проект документа предложены более 900 поправок, среди которых вторичные санкции для реализации режима предельной цены на российскую нефть.

Другие поправки предусматривают военную помощь Тайваню в размере 6,5 миллиарда долларов на ближайшие пять лет, ограничения на продажу Турции истребителей F-16.

Голосование по проекту ожидается до ноября. Документ предполагает около 847 миллиардов долларов на основные расходы на нацоборону, а также 10,6 миллиардов расходов, не относящихся к обороне.

Ранее в минфине США заявили, что процесс установления предела стоимости на российскую нефть "уже начался", но окончательный порог цены пока не определен.