ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут "последствия" за пролоббированное ею решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу, но отказался их конкретизировать. В Саудовской Аравии назвали решение ОПЕК+ "чисто экономическим"

"Будут некоторые последствия за то, что они сделали вместе с Россией", — сказал Байден в интервью телекомпании CNN.

Он добавил, что намерен действовать вместе с конгрессом, когда тот возобновит свою работу.

"Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут", — сказал президент.

На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.