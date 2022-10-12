Польша рассматривает все возможные причины аварии на нефтепроводе "Дружба"
Польские власти рассматривают все гипотезы при расследовании аварии на нефтепроводе "Дружба"
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Власти Польши рассматривают все возможные причины аварии на нефтепроводе "Дружба", сообщил уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.
"Пока нет никаких оснований говорить о причинах аварии. Все гипотезы возможны", — написал о на своей странице в твиттере.
По его словам, причины утечки выясняются.
Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.
Как сообщил агентству Reuters уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер, инцидент мог произойти из-за случайного повреждения, а не умышленной диверсии.
https://1prime.ru/oil/20221012/838436676.html
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