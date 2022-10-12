МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Власти Польши рассматривают все возможные причины аварии на нефтепроводе "Дружба", сообщил уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин. СМИ назвали возможную причину утечки на нефтепроводе "Дружба"

"Пока нет никаких оснований говорить о причинах аварии. Все гипотезы возможны", — написал о на своей странице в твиттере.

По его словам, причины утечки выясняются.

Ранее в среду польский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из ниток магистрали. Этот трубопровод является основным маршрутом поставок нефти в Германию.

Как сообщил агентству Reuters уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер, инцидент мог произойти из-за случайного повреждения, а не умышленной диверсии.