Путин заявил, что Россия сохранит текущие объемы нефтедобычи до 2025 года
ПУТИН: РФ СОХРАНИТ ДО 2025 ГОДА НЕФТЕДОБЫЧУ НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ
https://1prime.ru/oil/20221012/838439058.html
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ПУТИН: РФ СОХРАНИТ ДО 2025 ГОДА НЕФТЕДОБЫЧУ НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ
https://1prime.ru/oil/20221012/838439058.html
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