МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти ОПЕК в сентябре увеличилась на 146 тысяч баррелей в сутки к уровню августа — до 29,77 миллиона баррелей в сутки, однако страны организации так и не смогли обеспечить весь необходимый рост в рамках сделки ОПЕК+, не добрав 1,35 миллиона баррелей в сутки для полного выхода из объявленных два года назад сокращений, следует из данных доклада организации. Россия продолжит координацию с партнерами по ОПЕК+

"По данным вторичных источников, общий объем добычи нефти ОПЕК составил в среднем 29,77 миллиона баррелей в день в сентябре 2022 года, что выше на 146 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, Нигерии, Ливии и ОАЭ, в то время как в Ираке, Венесуэле и Иране добыча снизилась", — говорится в докладе.

Как следует из данных ОПЕК, по отношению к октябрю 2018 года (база отсчета в сделке по ограничению добычи нефти ОПЕК+) организация сократила производство на 1,35 миллиона баррелей в сутки, тогда как должна была полностью выйти из сокращений, оставшихся от объявленных в мае 2020 года.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. Новак назвал ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам года

По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а в октябре — сокращает на этот же объем. С ноября ОПЕК+ решил сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от целевого августовского уровня.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.