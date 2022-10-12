МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на 0,5 миллиона баррелей в сутки, до 2,6 миллионов баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе организации. ОПЕК увеличил добычу в сентябре на 146 тысяч баррелей в сутки

"Рост мирового спроса на нефть в 2022 году пересмотрен в сторону понижения на 0,5 миллиона баррелей в сутки… Соответственно, прогнозируется рост спроса на 2,6 миллиона баррелей в сутки", — следует из доклада. Организация объясняет это антиковидными ограничениями в Китае, экономическими проблемами в Европе и инфляционным давлением.

Кроме того, ОПЕК понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть и в 2023 году — на 0,4 миллиона баррелей в сутки, до 2,34 миллиона баррелей в сутки.

"На 2023 год рост мирового спроса на нефть также пересмотрен в сторону понижения до 2,3 миллиона баррелей в сутки с учетом встречных ветров, учитывая неопределенность, связанную с глобальными экономическими перспективами, и факторы, связанные с пандемией", — поясняет