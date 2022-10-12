МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ОПЕК несколько ухудшила прогноз по динамике добычи жидких углеводородов в России (нефти, газового конденсата и прочих газоконденсатных жидкостей) на 2022 и 2023 год, говорится в ежемесячном докладе организации. ОПЕК снизил прогноз по добыче нефти в США

"Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в России в 2022 году вырастет на 64 тысячи баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки, что на 19 тысяч баррелей в сутки меньше предыдущей оценки", — говорится в докладе.

"Что касается 2023 года, то добыча жидких углеводородов в России, согласно прогнозам, снизится на 0,8 миллиона баррелей, до в среднем 10,1 миллиона баррелей, что на 0,4 миллиона баррелей меньше предыдущей оценки", — пишет ОПЕК.

При этом отмечается, что прогнозы относительно добычи в РФ "характеризуются высокой степенью неопределенности".

В сентябре добыча нефти и конденсата в РФ снизилась на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 9,7 миллиона баррелей в сутки, оценивает ОПЕК. Добыча прочих газоконденсатных жидкостей сократилась на 10 тысяч баррелей в сутки, также сообщает организация. В августе производство жидких углеводородов в России уменьшилось на 160 тысяч баррелей в сутки, до в среднем 10,9 миллиона баррелей в сутки, указано в докладе.