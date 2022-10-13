МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Обсуждаемое ограничение стоимости нефти РФ на уровне 60 долларов за баррель приведет к скачку цен на мировом рынке, но отрасль сама себя отрегулирует, а покупатели будут закрывать глаза на этот потолок — примером может служить опыт Ирана, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков. Эксперт предположил, каким странам разрешат не вводить потолок цен на нефть

В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Наш президент четко сказал, что тем, кто будет соблюдать эти ограничения, продавать нефть мы не будем. По сути, это говорит о том, что если это будет хоть сколько-то массово на рынке, то случится серьезный дефицит нефти, поскольку Россия поставляет порядка 20% мирового оборота. Поэтому, скорее всего, это приведет к скачку цен, если действительно кто-то попытается это ограничение соблюсти. А дальше либеральный рынок так или иначе все это выровняет, люди будут закрывать глаза на этот потолок и покупать по той цене, которую отрегулирует рынок", — сказал Каленков.

Эксперт привел в пример опыт Ирана, который находится 40 лет под санкциями. Иранская нефть, отметил он, продается, активно торгуется и присутствует на мировом рынке, несмотря на ограничения.

По словам Каленкова, заявление американского чиновника показывает, что, вводя санкции против РФ, США всеми силами пытаются еще и ослабить Европу, которая будет одной из основных пострадавших от этого потолка цен. "Америка, конечно, останется в выигрыше, потому что они планируют продавать свою нефть в европейцам, так же, как и сжиженный газ… Для США всегда было основной целью получение дополнительной прибыли, они с особым цинизмом всегда это продвигали, прикрываясь в данном случае борьбой против России", — добавил эксперт.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.