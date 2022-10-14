МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Экспорт российской нефти в 2022 году вырастет примерно на 8% в сравнении с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал, какой должна быть цена топлива в России

"Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом — не намного, но выше… Экспорт будет выше примерно на 8%", — сказал Новак во время панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели.

Самым кризисным, по словам Новака, был март, когда снижение добычи нефти в России составило примерно 10%. "В апреле мы начали выправляться… К маю-июню мы восстановили тот объем, который был до кризиса… И сейчас мы находимся в стабильном состоянии…", — сказал он.

"Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на другие рынки… наладить новые логистические цепочки… найти новые механизмы оплаты и переходы, в том числе в расчеты в национальные валюты. То есть мы видим здесь сейчас стабильную ситуацию по обеспечению внутреннего рынка и реализации на экспорт", — добавил Новак. По его словам, поставки будут переориентироваться с Европы в Азию, Африку и Латинскую Америку. Новак добавил, что планируется расширить мощности портов Усть-Луга, Новороссийск, Приморск примерно на 40 миллионов тонн. Россия не хочет высоких цен на газ, заявил Новак

По данным Минэкономразвития, в прошлом году экспорт нефти составил 231 миллион тонн. Майский прогноз министерства гласил, что по итогам текущего года он сократится на 1,2%. При этом в июне Минэнерго заявляло, что показатель года, напротив, превысит предыдущий, но цифры не уточнялись.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.