2022-10-14T17:47:54+03:00

2022-10-14T17:47:54+03:00

2022-10-14T17:47:54+03:00

2022

https://1prime.ru/oil/20221014/838471005.html

Новак оценил вероятность принятия закона против ОПЕК в США

Нефть

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ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC ЯВЛЯЕТСЯ "СТРАШИЛКОЙ" США, ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ ОН БУДЕТ ПРОСТО ВСПЛЫВАТЬ, НО ПРИНЯТ НЕ БУДЕТ — НОВАК ПРАЙМ, 14.10.2022

нефть, энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60