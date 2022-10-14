Новак считает, что в США не примут закон против ОПЕК
ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC ЯВЛЯЕТСЯ "СТРАШИЛКОЙ" США, ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ ОН БУДЕТ ПРОСТО ВСПЛЫВАТЬ, НО ПРИНЯТ НЕ БУДЕТ — НОВАК
https://1prime.ru/oil/20221014/838471005.html
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ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC ЯВЛЯЕТСЯ "СТРАШИЛКОЙ" США, ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ ОН БУДЕТ ПРОСТО ВСПЛЫВАТЬ, НО ПРИНЯТ НЕ БУДЕТ — НОВАК
https://1prime.ru/oil/20221014/838471005.html
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