МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду растут в цене, несмотря на осторожность инвесторов, на фоне таких бычьих сигналов как сокращение запасов нефти в США и признаков дефицита предложения. Между тем существуют и такие медвежьи факторы как замедление роста спроса в Китае и снижение цен на природный газ. Нефть дорожает перед выходом данных по запасам в США

Около 09.13 по Гринвичу декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 60 центов, или 0,7%, до 90,63 доллара за баррель. Ранее в ходе сессии котировки достигли минимума 89,32 доллара за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 77 центов, или 0,9%, до 83,59 доллара за баррель. Декабрьские контракты подорожали на 66 центов, или 0,8%, до 82,73 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии котировки упали к 2-недельному минимуму на сообщениях о планах по реализации стратегических нефтяных резервов в США.

Между тем наблюдаются некоторые восстановления спроса на нефть в Китае. Крупная частная компания Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC) и государственная ChemChina, занимающиеся переработкой нефти, получили новые квоты на импорт.

Ожидания вступления в силу запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов в Евросоюз и сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в день также поддерживают нефтяные котировки.

Запрет ЕС на импорт российской нефти вступит в силу в декабре, а на ввоз нефтепродуктов — в феврале.