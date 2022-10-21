ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. США хотят добиться установления потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, стремясь сохранить поставки топлива из РФ на мировые рынки, передает агентство Блумберг. США пока не определили ценовой потолок на российскую нефть

По информации издания, США при определении ценового потолка учитывали, что это значение должно покрывать производственные затраты Москвы и стимулировать продолжение ею нефтедобычи.

"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать (спецоперацию на Украине). Тем не менее, это также будет способствовать достижению иной цели – удержанию российской нефти на рынке – по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", — сообщает агентство, не раскрывая своих источников.

Власти США опасаются, что введение более низкого потолка цен на российскую нефть приведет ограничению экспорта топлива из РФ и новому скачку цен. Кроме того, в США вопрос роста цен на бензин в последние месяцы стоит очень остро, и эксперты называют его одним из наиболее уязвимых мест Демпартии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.