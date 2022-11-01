МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут на 2%, динамика вызвана сообщениями СМИ о возможном смягчении политики Китая по борьбе с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. "Роснефть" выполнила обязательства по выплате дивидендов за 2021 год

По состоянию на 19.46 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,14% — до 94,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,42%, до 88,62 доллара.

Агентство Блумберг пишет, что цены на нефть реагируют на неподтвержденные сообщения в социальных сетях о возможном изменении подхода Китая к борьбе с коронавирусом. Ранее агентство сообщало, что в КНР формируется комитет для оценки сценариев выхода из политики нулевой терпимости к COVID-19.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать базовые факторы рынка, в частности, ожидания по снижению предложения. С 5 декабря вступят в силу принятые ранее санкции ЕС, предполагающие ограничения на импорт российской нефти. Кроме того, с ноября альянс ОПЕК+ решил сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки.

"Потенциальные изменения в китайской политике по борьбе с коронавирусом, реальные или нет, создадут волатильность нефтяных котировок", — сказала агентству Блумберг старший трейдер по энергетике в CIBC Private Wealth Management Ребекка Бабин (Rebecca Babin).