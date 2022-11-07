МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni в ноябре возобновит поставки венесуэльской нефти, сообщает агентство Рейтер с ссылкой на документ венесуэльской PDVSA. Цена нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов за баррель

"Итальянская компания Eni возобновит поставку венесуэльской нефти после четырехмесячной паузы", — пишет агентство. Согласно документу PDVSA, подразделение Eni получило два груза венесуэльской нефти объемом один миллион баррелей для погрузки в ноябре, отмечает Рейтер.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали в июне, что госдепартамент США разрешил итальянской компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу на фоне ограничений на российскую нефть. Уточнялось, что операции смогут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам, а нефть должна поступать только в Европу и не может перепродаваться в других регионах.

США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.