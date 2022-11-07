МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы надеются на смягчение коронавирусных ограничений в Китае и ожидают статистику по запасам "черного золота" в США. Курс доллара упал до 61 рубля, евро поднялся до 60,92 рубля

По состоянию на 19.27 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,73%, до 99,29 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 93,45 доллара. Порог в 99 долларов нефть Brent в ходе торгов понедельника преодолела впервые с 31 августа.

Инвесторы ожидают публикации статистики по запасам нефти в США, которая запланирована на среду. За прошедшую неделю, завершившуюся 28 октября, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) неожиданно снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 436,8 миллиона баррелей.

На прошлой неделе инвесторы ожидали, что власти Китая ослабят в ближайшей перспективе коронавирусные ограничения. Однако на выходных Пекин заявил, что Китай будет придерживаться своей политики нулевой терпимости к вирусу.

Тем не менее, некоторые инвесторы все еще надеются на смягчение ограничений. Позитивные ожидания обеспечивают рост спроса на нефть и ее подорожание.

"Трейдеры считают, что китайское правительство не может постоянно удерживать существующие коронавирусные ограничения, и поэтому единственное направление — это… ослабление ковидных мер", — сказала агентству Франс Пресс экономист банка ING Айрис Панг (Iris Pang).