МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона баррелей, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Нефть дешевеет на неопределенности вокруг ограничений в Китае

Прогноз добычи на следующий год понижен на 50 тысяч баррелей — до 12,31 миллиона баррелей в день.

В октябре минэнерго США понизило прогноз на текущий год на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона баррелей, на 2023 год — на 270 тысяч баррелей, до 12,36 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Оценка добычи нефти в США в 2021 году осталась на уровне 11,25 миллиона баррелей в день.