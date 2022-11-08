Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране на 2023 год
Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2022 год и понизило на 2023 год
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона баррелей, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
Прогноз добычи на следующий год понижен на 50 тысяч баррелей — до 12,31 миллиона баррелей в день.
В октябре минэнерго США понизило прогноз на текущий год на 40 тысяч баррелей в день — до 11,75 миллиона баррелей, на 2023 год — на 270 тысяч баррелей, до 12,36 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Оценка добычи нефти в США в 2021 году осталась на уровне 11,25 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20221108/838752486.html
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