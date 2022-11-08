Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год до 102,13 доллара за баррель
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) слегка повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 102,13 доллара за баррель с прежних 102,09 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
Кроме того, EIA повысило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 95,33 доллара за баррель с 94,58 доллара.
Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был повышен — до 95,88 доллара за баррель с сентябрьской оценки в 95,74 доллара, на 2023 год прогноз был также повышен до 89,33 доллара с 88,58 доллара за баррель.
https://1prime.ru/oil/20221108/838752516.html
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