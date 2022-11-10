МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Казахстан может начать со следующего года экспортировать 1,5 миллиона тонн нефти в год через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) с дальнейшим увеличением объемов до 6-6,5 миллиона тонн, заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов. Один из причалов КТК возобновит работу в течение нескольких дней

"Через Баку — Тбилиси — Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года 1,5 миллиона тонн нефти грузить в этом направлении и прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 миллиона тонн", — сказал премьер Казахстана журналистам в кулуарах парламента.

Смаилов добавил, что неполадки на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) не скажутся на объемах экспорта нефти из Казахстана в этом году.

"В целом, учитывая, что у нас на Кашагане был ремонт, связанный с аварией газосепарационной установки, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском ГПЗ — соответственно, Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу жидких углеводородов и газа, — соответственно, этот ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта", — сказал Смаилов журналистам в четверг в кулуарах парламента.

Также, по его словам, сколько Казахстан добывал нефти, столько и экспортировал.

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех ВПУ на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.

Ранее в четверг глава минэнерго республики Болат Акчулаков сообщил журналистам, что одно из находившихся на ремонте выносных причальных устройств (ВПУ-2) КТК может вернуться в эксплуатацию после ремонта в течение пары дней, если в районе черноморского терминала консорциума не испортится погода. После завершения ремонта на ВПУ-2 аналогичные работы начнутся на ВПУ-3, пояснил он.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.