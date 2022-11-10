МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Компания Saudi Aramco сообщила как минимум четырем НПЗ в северной Азии, что поставки нефти в декабре будут осуществлены в полном объеме. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько осведомленных источников. В Казахстане рассказали о планах по поставкам нефти в 2023 году

Aramco продолжит поставлять нефть в Азию, несмотря на решение ОПЕК и союзников картеля снизить целевой уровень добычи на 2 млн баррелей в день начиная с ноября.

"Люди недоумевают, когда же будет осуществлено сокращение добычи, поскольку пока рынки не ощутили, что предложение стало более ограниченным", — отметил один из осведомленных источников.

По мнению саудовского министра нефти Абдулазиза бен Салмана, реальное сокращение добычи составит около 1-1,1 млн баррелей в день.

Саудовская Аравия понизила официальные цены реализации нефти для Азии в декабре. По словам осведомленных источников, это сигнализирует о том, что поставки в Азию следующем месяце не будут сокращены.