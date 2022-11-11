МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в пятницу заявил, что ОПЕК+ с осторожностью будет решать вопрос о темпах добычи нефти. Несколько недель назад альянс заявил о намерении сократить добычу, чем вызвал недовольство властей США. МЭА допустило, что ОПЕК+ придется пересмотреть решение о сокращении добычи

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря, и по его итогам будет принято решение о дальнейших перспективах добычи. Страны-члены альянса пристально отслеживают ситуацию в мировой экономике и видят множество "источников неопределенности", сказал министр.

Цены на нефть падают с июня вследствие увеличения стоимости заимствований центральными банками мира и приверженности властей Китая политики нулевой терпимости к коронавирусной инфекции. Однако нефть Brent по-прежнему торгуется выше 95 долларов за баррель и с начала года выросла в цене на 23%. Многие трейдеры опасаются возникновения дефицита предложения на рынке нефти в декабре, когда вступит в силу введенный ЕС запрет на импорт российской нефти.

В интервью Bloomberg TV министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что "мы намерены действовать осторожно". "Следует проявить ответственность и не терять из виду потребностей рынка", — добавил он.

Принц упомянул представленный в октябре отчет Международного валютного фонда, в котором говорилось о том, что для многих экономик мира "худшее остается впереди".

Локдауны распространяются на все большее число городов в Китае, а вопрос об отказе от жестких карантинных мер еще не решен, отметил принц. "Это ведет к рецессии", — добавил он.