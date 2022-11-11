МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и ее британский коллега Джеймс Клеверли считают важным понижение стоимости энергоресурсов и введение потолка цен на нефть, предлагаемых ""Большой семеркой", следует из заявления правительства Великобритании по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств. Индия не поддержит ограничение цены на российскую нефть, считает эксперт

"Они согласовали сотрудничество для обеспечения поставок энергоресурсов и ускорить их переход к чистой энергии, особенно путем поддержки развития производства офшорной ветряной энергии. Они подтвердили важность снижения выросших цен на энергоресурсы и ограничений цен на нефть от G7", — говорится в тексте документа.

Санкционное давление западных стран на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

При этом еще с лета власти Евросоюза и стран "Большой семерки" обсуждали возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета России. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.