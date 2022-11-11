ВАШИНГТОН, 11 ноя — ПРАЙМ. США рассматривают возможность ослабления санкций против Венесуэлы и начала импорта сырой нефти из этой страны, заявил РИА Новости отраслевой источник, знакомый с деталями данных обсуждений. В Госдепе США заявили о подготовке новых санкций против Ирана

В начале октября газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США обсуждает с руководством Венесуэлы смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти. В частности, речь шла о компании Chevron. Таким образом, появится возможность поставлять нефть из Венесуэлы на рынки США и Европы.

По информации источника, США не намерены полностью снимать рестрикции с латиноамериканской страны, но хотят ослабить ограничения для частного бизнеса в части сотрудничества с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Таким образом в Вашингтоне планируют позволить PDVSA выплатить долги перед ее иностранными партнерами, которые были остановлены в 2017 году после введения американских санкций. Кроме того, власти США полагают, что начало закупок нефти у Венесуэлы более предпочтительный вариант, нежели наращивание добычи на собственных месторождениях.

Как утверждает собеседник, необходимость в дополнительном источнике импорта топлива и снижение стоимости бензина внутри США являются не единственными факторами, которыми руководствуется Вашингтон, продумывая ослабление рестрикций против Каракаса. Источник обратил внимание, что есть много не менее важных причин, имеющих отношений к геополитике, экологии и сфере безопасности, которые также влияют на формирование данного решения.

Кроме того, добавил источник, у США вызывают обеспокоенность поставки Ираном тяжелой нефти в Венесуэлу, которая перерабатывается на НПЗ El Palito. В американской администрации рассчитывают скорректировать санкции таким образом, чтобы Венесуэла могла импортировать столь необходимые ей разбавляющие вещества из стран Мексиканского залива. Это, полагают в Вашингтоне, начнет "отталкивать" Венесуэлу от Ирана, и позволить увеличить прозрачность данных поставок, пояснил собеседник агентства.

США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.