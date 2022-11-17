МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. США не смогут добиться ограничения цен на нефть из России, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. Катят бочку с нефтью: к чему все готовятся после инцидента с "Дружбой"

Комментируя в своем Telegram-канале статью агентства Bloomberg о председателе КНР Си Цзиньпине, якобы "отвернувшемся от Путина в сторону Запада", он отметил, что США сейчас находятся "в условиях сумасшедшего долга" США в 31 триллион долларов, "который будет все тяжелей обслуживать, ничего не выходит".

Министры финансов стран "Большой семерки" подтвердили 2 сентября намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Дерипаска также считает, что США скорее всего "сольют" Тайвань.

"Видимо, и Тайвань сольют, раз серьезно задумались о переносе производства всех чипов на территорию США с него", — написал он.

По его мнению, Китай после Японии является крупнейшим держателем американского долга, и Белому дому очень важно избежать его распродажи именно сейчас.

Ранее президент США Джо Байден заявил по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 заявил, что не считает вероятной попытку Китая в ближайшее время силой захватить Тайвань. Председатель КНР, как сообщил МИД республики, в ходе разговора с американским лидером назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях двух стран, которую нельзя пересекать.