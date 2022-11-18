РИМ, 18 ноя — ПРАЙМ. Италия рассматривает несколько вариантов спасения принадлежащего "Лукойлу" НПЗ на Сицилии, в том числе обращение в ЕС, чтобы отсрочить введение предстоящего эмбарго на российскую нефть, заявил министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. "Лукойл" и "Норникель" посоревнуются за участки недр рядом с "Восток Ойлом"

"Одна из возможностей – это обсудить в Европе исключение из нефтяного эмбарго, может, временное, которое было предоставлено другим странам", — сказал министр журналистам после обсуждения ситуации с заводом ISAB.

"Мы намерены использовать все возможности, начиная с дальнейшего обсуждения с банковской системой. Мы обсудим с банками, открыты ли они для финансирования ISAB, если государственное (кредитное агентство SACE) расширит гарантии", — добавил Урсо.

Продолжение работы НПЗ под угрозой из-за вступления в силу санкций в отношении российской нефти с 5 декабря. Предприятие нуждается в открытии кредитных линий для покупки нефти у альтернативных поставщиков.

Другими вариантами разрешения ситуации, добавил он, может стать национализация или продажа НПЗ стороннему покупателю.

"Если бы были инвесторы, желающие приобрести завод… мы создадим условия в рамках golden power (инструмент, который дает властям контроль при переходе собственности иностранных компаний – ред.), чтобы в любом случае были гарантированы уровни занятости, производства и инвестиций", — уточнил Урсо.

В свою очередь профсоюзы, участвовавшие в сегодняшней встрече, заявили, что не получили "никаких конкретных гарантий о продолжении производства" и сохранении рабочих мест на предприятии.

Ранее глава министерства, которое взяло себя функции минэкономразвития, заявил о необходимости продолжения работы НПЗ "Лукойла" на Сицилии. По его словам, министерство намерено принять меры для обеспечения непрерывности производства.

В пятницу профсоюзы организовали забастовку и шествие в сицилийской Сиракузе против закрытия завода ISAB, в ней приняли участие около 7 тысяч человек.

Еще весной итальянские СМИ сообщили об угрозе потери работы для нескольких тысяч (от одной до 10 тысяч) сотрудников НПЗ и связанных с ним предприятий к северу от сицилийской Сиракузы вследствие вступления в силу очередного пакета антироссийских санкций. Они привели к перекрытию каналов кредитования предприятия, которое снабжается российской нефтью.