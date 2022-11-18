ВАШИНГТОН, 18 ноя — ПРАЙМ. Страны G7 23 ноября намерены объявить, на каком уровне установят потолок цен для нефти из России, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В Италии могут попросить отсрочку эмбарго на нефть России для НПЗ "Лукойла"

По данным агентства, США в частном порядке планируют поделиться своим предложением в преддверии предстоящей встречи послов ЕС, намеченной на следующую среду. Если данное предложение будет поддержано, о согласованном ценовом потолке могут объявить в тот же вечер. При этом собеседники агентства отмечают, что сроки данного объявления могут измениться.

Минфин США на момент написания статьи не предоставил комментарий по данной теме.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, а Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.