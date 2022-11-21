МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в понедельник днем ввиду продолжающихся коронавирусных ограничений в Китае, а также отсутствия конкретики с введением "потока цен" для России, следует из данных торгов и комментария аналитика. Российская нефть просочится в ЕС по "британской схеме", заявил эксперт

По состоянию на 13.23 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,5%, до 87,18 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 79,77 доллара.

Рынки продолжают опасаться продолжения жестких мер борьбы с коронавирусом в Китае. Карантинные ограничения вредят экономике и, в свою очередь, снижают спрос на нефть. Так, на выходных в стране были зарегистрированы первые почти за полгода смерти, связанные с коронавирусом. Также пока под вопросом ценовые ограничения ряда стран при закупках нефти из России.

"Рынок вправе испытывать беспокойство по поводу фундаментальных показателей в ближайшее время в связи со значительными случаями коронавируса в Китае и отсутствием ясности в отношении введения предельного уровня цен", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Goldman Каллума Брюса (Callum Bruce).

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Евросоюз в начале октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает в себя законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.