МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Экспорт нефти Ирана за ноябрь 2022 года побил рекорд с 2018 года, когда администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом вышли из ядерной сделки с Тегераном, введя против него новый пакет санкций, заявил во вторник министр нефти Ирана Джавад Оуджи. СМИ рассказали, на какие уступки пошел ЕС ради "потолка" цен на нефть

"Это самый высокий рекорд, начиная с 2018 года (начало… санкций Трампа против Ирана) до настоящего момента", – приводит слова Оуджи агентство Tasnim.

При этом, министр не назвал точных цифр прежнего и нового объема экспорта нефти.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана, в том числе и в отношении иранского нефтяного экспорта.