МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Коллективный Запад" в среду, вероятно, договорится об установлении потолка цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов, передает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомых с ходом переговоров.. Нефть подорожала на фоне опровержения ОПЕК+ сообщений о росте добычи

"США и союзники намерены договориться об уровне предела цен на российскую нефть в среду, чиновники обсуждают его установку в 60 долларов за баррель", — сообщает издание.

Отмечается, что предел могут установить на уровне 70 долларов, а его применение рассчитывают начать с 5 декабря.

"Послы 27 стран Евросоюза встретятся в среду, чтобы попытаться достичь соглашения о цене. Блок должен согласовать предельную цену единогласно, и дипломаты предупредили, что это может вызвать сложности. G7 стремится утвердить ограничения синхронно с ЕС", — подчеркивает WSJ.