МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. ЕС предложил добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на нефть, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. СМИ: США и союзники могут договориться о потолке цен на нефть в среду

"Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на документ.

По данным агентства, период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда, как предполагается, будет введен потолок цен, и разгруженной до 19 января.

Как отмечается в документе, ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть из РФ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.