МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из РФ, вводимый западными странами, может быть выше обсуждаемого интервала в 40-60 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и документ. СМИ рассказали, на какие уступки пошел ЕС ради "потолка" цен на нефть

Как отмечает агентство, потолок цен на нефть из РФ, скорее всего, будет немного выше обсуждаемого интервала в 40-60 долларов за баррель.

По данным документа, ЕС может ограничить предоставление судам, перевозящим нефть по цене выше лимита, ряд услуг на 90 дней, а не на постоянной основе, как планировалось до этого.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США и союзники могут в среду договориться о пределе цен на российскую нефть на уровне 60-70 долларов.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.