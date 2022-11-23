МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти, вероятно, будут демонстрировать снижение до начала 2023 года, поскольку некоторые потребители уже закупили необходимый объем энергоносителя, отметил Рассел Харди, трейдер Vitol. СМИ: переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

"В краткосрочной перспективе рынок нефти может испытывать понижательное давление", так как некоторые покупатели уже пополнили свои запасы на случай перебоев с поставками, сказал Харди.

Во второй половине 2023 года цены на нефть, вероятно, будут демонстрировать восходящий тренд в условиях восстановления спроса, добавил эксперт.

По его оценкам, стоимость барреля российской нефти будет составлять около 60 долларов, а диапазон цен на нефтепродукты из России составит 300-700 долларов за тонну после введения потолка цен.

Между тем на рынке газа этой зимой может сохраняться волатильность.

"Некоторые полагают, что этой зимой можно будет немного расслабиться. Я же считаю, что еще слишком рано делать подобные выводы", — сказал Харди.

Вероятность перебоев с поставками и проблем с прокачкой трубопроводного газа из России сохраняется. Кроме того, погодные перспективы также весьма туманны, добавил он.