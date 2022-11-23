Трейдер Харди спрогнозировал снижение цен на нефть до начала 2023 года
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Котировки нефти, вероятно, будут демонстрировать снижение до начала 2023 года, поскольку некоторые потребители уже закупили необходимый объем энергоносителя, отметил Рассел Харди, трейдер Vitol.
"В краткосрочной перспективе рынок нефти может испытывать понижательное давление", так как некоторые покупатели уже пополнили свои запасы на случай перебоев с поставками, сказал Харди.
Во второй половине 2023 года цены на нефть, вероятно, будут демонстрировать восходящий тренд в условиях восстановления спроса, добавил эксперт.
По его оценкам, стоимость барреля российской нефти будет составлять около 60 долларов, а диапазон цен на нефтепродукты из России составит 300-700 долларов за тонну после введения потолка цен.
Между тем на рынке газа этой зимой может сохраняться волатильность.
"Некоторые полагают, что этой зимой можно будет немного расслабиться. Я же считаю, что еще слишком рано делать подобные выводы", — сказал Харди.
Вероятность перебоев с поставками и проблем с прокачкой трубопроводного газа из России сохраняется. Кроме того, погодные перспективы также весьма туманны, добавил он.
https://1prime.ru/oil/20221123/838931021.html