ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура Чукотки начала проводить проверку после масштабного разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия, сообщило надзорное ведомство. На Сахалине начали рассматривать иск к бывшему оператору "Сахалин — 1"

"Прокуратурой региона по публикации в социальной сети организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района", — сказано в сообщении.

В ходе мероприятия прокуроры установят обстоятельства разлива и дадут оценку действиям виновных лиц.

Ранее власти Чукотского района сообщили, что в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, пятно шло от корабля, стоявшего в заливе. Из-за шторма местные власти на заседании КЧС решили организовать мониторинг береговой линии залива и получить информацию о судах, находившихся в акватории в момент разлива.