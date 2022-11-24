На Чукотке начали проверку из-за масштабного разлива нефтепродуктов
Прокуратура Чукотки начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — ПРАЙМ. Прокуратура Чукотки начала проводить проверку после масштабного разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия, сообщило надзорное ведомство.
"Прокуратурой региона по публикации в социальной сети организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района", — сказано в сообщении.
В ходе мероприятия прокуроры установят обстоятельства разлива и дадут оценку действиям виновных лиц.
Ранее власти Чукотского района сообщили, что в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, пятно шло от корабля, стоявшего в заливе. Из-за шторма местные власти на заседании КЧС решили организовать мониторинг береговой линии залива и получить информацию о судах, находившихся в акватории в момент разлива.
https://1prime.ru/oil/20221124/838934270.html
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