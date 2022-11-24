МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Большая часть стран Евросоюза поддержала предложение установить потолок цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель, при этом Польша выступила за 30 долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов. Стыдная тема. Европа неудачно пошутила с ценами на газ

"Большинство стран согласились с ценой за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел в 30 долларов за баррель", — указали журналисты издания со ссылкой на четырех дипломатов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша и страны Балтии сочли такое предложение слишком щедрым. Для принятия лимита цен на нефть необходимо согласие всех стран-членов ЕС. По данным агентства Блумберг, переговоры в Евросоюзе относительно установления потолка цен на российскую нефть зашли в тупик.