Эксперт Галактионов: лимит цен на нефть из России в 30 долларов за баррель разгонит цены
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Инициатива Польши о введении лимита цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель вряд ли получит поддержку других членов ЕС – Россия может отказаться от экспорта на таких условиях, что подбросит котировки Brent к трехзначным уровням, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Ранее в четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. Как оценивали опрошенные РИА Новости эксперты, это сопоставимо со средней ценой Urals за последние пять лет плюс небольшая премия. При этом Польша выступает за потолок цены в 30 долларов.
"Предложение Польши выглядит слишком жестким и может привести к отказу российских поставщиков от экспорта на таких условиях, подбросив цены на Brent к трехзначным уровням. Механизм предельных цен как раз был введен, чтобы избежать такого сценария, поэтому вряд ли инициатива получит поддержку у других членов ЕС", — сказал Галактионов.
Для принятия лимита цен на нефть необходимо согласие всех стран-членов ЕС. По данным агентства Блумберг, прошедшие в среду переговоры членов Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. ЕС в начале октября ввел восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.
https://1prime.ru/oil/20221124/838936383.html