МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Инициатива Польши о введении лимита цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель вряд ли получит поддержку других членов ЕС – Россия может отказаться от экспорта на таких условиях, что подбросит котировки Brent к трехзначным уровням, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Евросоюз продолжит обсуждать потолок цен на российскую нефть

Ранее в четверг газета Politico сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. Как оценивали опрошенные РИА Новости эксперты, это сопоставимо со средней ценой Urals за последние пять лет плюс небольшая премия. При этом Польша выступает за потолок цены в 30 долларов.

"Предложение Польши выглядит слишком жестким и может привести к отказу российских поставщиков от экспорта на таких условиях, подбросив цены на Brent к трехзначным уровням. Механизм предельных цен как раз был введен, чтобы избежать такого сценария, поэтому вряд ли инициатива получит поддержку у других членов ЕС", — сказал Галактионов.

Для принятия лимита цен на нефть необходимо согласие всех стран-членов ЕС. По данным агентства Блумберг, прошедшие в среду переговоры членов Евросоюза об установлении потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на российскую нефть в два раза

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. ЕС в начале октября ввел восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.