Мировые цены на нефть в четверг днем опустились на опасениях по спросу
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем слабо опускаются, следует из данных торгов. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса, а также продолжают следить за новостями, касающимися потолка цен на российскую нефть.
По состоянию на 13.58 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,88%, до 84,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 77,56 доллара.
Ранее в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть. Рынки оценивают, как такие меры отразятся на перспективах предложения и спроса на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе.
В то же время рынки опасаются за перспективы мирового спроса на этот вид сырья, поскольку мировые ЦБ придерживаются политики повышения ставок на фоне высокой инфляции. Такая ситуация может привести к рецессии, и это может отразиться на нефтяном спросе.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на ситуацию с коронавирусом в Китае, где в среду было выявлено 31 656 новых случаев заражения, что, по данным Госкомитета по делам здравоохранения, является наивысшим показателем с начала пандемии. Статистика усилила обеспокоенность по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений, что также негативно для экономических перспектив одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти.
https://1prime.ru/oil/20221124/838938474.html