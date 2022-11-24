МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем слабо опускаются, следует из данных торгов. Инвесторы обеспокоены перспективами спроса, а также продолжают следить за новостями, касающимися потолка цен на российскую нефть. Аналитик спрогнозировал снижение цен на нефть до начала 2023 года

По состоянию на 13.58 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,88%, до 84,66 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 77,56 доллара.

Ранее в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Евросоюз продолжит обсуждение потолка цен на российскую нефть. Рынки оценивают, как такие меры отразятся на перспективах предложения и спроса на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе.

В то же время рынки опасаются за перспективы мирового спроса на этот вид сырья, поскольку мировые ЦБ придерживаются политики повышения ставок на фоне высокой инфляции. Такая ситуация может привести к рецессии, и это может отразиться на нефтяном спросе.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на ситуацию с коронавирусом в Китае, где в среду было выявлено 31 656 новых случаев заражения, что, по данным Госкомитета по делам здравоохранения, является наивысшим показателем с начала пандемии. Статистика усилила обеспокоенность по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений, что также негативно для экономических перспектив одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти.