МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Европейские дипломаты планируют на встрече в пятницу продолжить обсуждать уровень лимита цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg.
По информации газеты Politico, большинство стран-участниц Европейского союза поддержали предложение ЕК о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. По мнению Польши, показатель "слишком мягкий", а Греция выступила за лимит выше 70 долларов за баррель. Кроме того, отмечает Bloomberg, Россия сможет вести бизнес в обычном режиме, так как продает "черное золото" со скидкой.
Накануне сообщалось, что переговоры, которые должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены из-за разногласий между странами.
Как передает издание, дипломаты настроены оптимистично по поводу возможного достижения договоренности в пятницу.
При этом, по словам двух источников, страны-члены Евросоюза обсуждают также регулярный пересмотр цены в качестве компромисса.
https://1prime.ru/oil/20221125/838956356.html
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