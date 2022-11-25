МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Европейские дипломаты планируют на встрече в пятницу продолжить обсуждать уровень лимита цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg. Зеленский одобрил идею Польши о потолке цен на российскую нефть

По информации газеты Politico, большинство стран-участниц Европейского союза поддержали предложение ЕК о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. По мнению Польши, показатель "слишком мягкий", а Греция выступила за лимит выше 70 долларов за баррель. Кроме того, отмечает Bloomberg, Россия сможет вести бизнес в обычном режиме, так как продает "черное золото" со скидкой.

Накануне сообщалось, что переговоры, которые должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены из-за разногласий между странами.

Как передает издание, дипломаты настроены оптимистично по поводу возможного достижения договоренности в пятницу.

При этом, по словам двух источников, страны-члены Евросоюза обсуждают также регулярный пересмотр цены в качестве компромисса.