МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Польша намерена расторгнуть контракт с Россией на поставки нефти по магистрали "Дружба", но для окончательной реализации этой цели она потребовала от Евросоюза дополнительных санкций в отношении российского трубопровода. Об этом сообщило агентство Bloomberg. В Польше возмутились "плевком Украины в лицо"

Журналисты узнали, что Польша хочет от ЕС действий в двух направлениях. Во-первых, ей нужны санкционные меры в отношении северного участка нефтепровода, которые станут для Варшавы юридическим основанием к расторжению контрактов. Во-вторых, она ждет санкций в системе тарифов для Венгрии, Чехии и Словакии, которые получают топливо по южной ветке.

В министерстве климата Польши отметили, что введение перечисленных выше санкций потребует соответствующих правил на уровне Евросоюза и добавили, что ведут для этого совместную работу с Германией.

Немецкая сторона пояснила журналистам, что "изучает и обсуждает" реализацию обещанного ранее прекращения трубопроводного импорта "под высоким давлением". Она считает, что положение о санкциях открывает для Евросоюза путь к отмене исключения на трубопроводный импорт в случае, когда страна-участник добилась достаточного прогресса в диверсификации источников поставок.

Кроме того, по мнению Bloomberg, Польша преследует и свой собственный интерес в вопросе с прекращением поставок по "Дружбе". На кону стоит ​​конкурентоспособность ведущего нефтеперерабатывающего предприятия страны PKN Orlen, пояснили журналисты. Компания обеспокоена тем, что венгерский конкурент MOL получит конкурентное преимущество за счет доступа к более дешевой российской нефти, сообщило агентство, сославшись на знакомых с данным вопросом и пожелавших остаться неизвестными лиц.