Новак рассказал об увеличении морских поставок нефти на китайский рынок
Новак: Россия заняла второе место по поставкам нефти в Китай
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия сейчас занимает второе место по поставкам нефти в Китай, увеличивает морские поставки на китайский рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР, ключевые направления — это нефтепровод, как я уже сказал, Сковородино — Мохэ, порт Козьмино. В настоящее время увеличиваются морские поставки из российских портов", — сказал Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
https://1prime.ru/oil/20221129/838983686.html
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