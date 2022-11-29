МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия сейчас занимает второе место по поставкам нефти в Китай, увеличивает морские поставки на китайский рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Сечин оценил попытки вытеснить Китай и Россию из мировой кооперации

"Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР, ключевые направления — это нефтепровод, как я уже сказал, Сковородино — Мохэ, порт Козьмино. В настоящее время увеличиваются морские поставки из российских портов", — сказал Новак на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.