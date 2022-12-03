АСТАНА, 3 дек — ПРАЙМ. Россию невозможно заменить на мировом энергетическом рынке, так как ее вклад слишком велик, при этом нерыночные методы установления цен не будут работать, заявил РИА Новости казахстанский эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов. Россия не примет потолок цен на нефть, заявили в Кремле

Он отметил, что в 2021 году на нефть из России приходилось около 22% от общего потреблени в странах Евросоюза, около 20% — на уголь, около трети — на природный газ.

"Давайте откровенно признаем, эти объемы невозможно заместить и уж тем более в сжатые сроки. Логика западных стран понятна: нашему стратегическому партнеру хотят ограничить нефтяной "жирок" для ослабления темпов специальной военной операции, но Россию невозможно убрать с мирового энергетического рынка", — сказал эксперт, комментируя решение о введении потолка цен.

Байдильдинов напомнил, что Иран, находясь уже долгие годы под нефтяным эмбарго, продает нефть и нефтепродукты через различные схемы.

"Безусловно, издержки для российских энергоносителей возрастут, но Европа не сможет без этих поставок", — пояснил он.

По мнению эксперта, главными бенефициарами принятого решения "будут Китай, Индия и другие страны, которые начнут покупать нефть по более дешевым ценам". "Политическое руководство Российской Федерации четко обозначило позицию: ниже себестоимости поставлять энергоресурсы никто не будет. Думаю, Западу нужно некоторое время, чтобы осознать эту ловушку", — добавил он. Эксперт объяснил, почему Евросоюз установил высокий потолок цен на нефть

Говоря о неэффективности нерыночных механизмов ценообразования, эксперт напомнил, что меры в виде госрегулирования предельных цен внедрены в Казахстане на многие энергоносители, а со следующего года Казахстан начнет регулировать не только розничные цены на топливо, но и предельные цены на нефть, которая поставляется на внутренний рынок.

"Эта нерыночная мера не работает — мы каждый год сталкиваемся с дефицитом дизтоплива, сжиженного газа, битума, электро- и теплоэнергии. Если Казахстан, как одна страна, не может директивно управлять отраслью, то что можно говорить о 28 странах ЕС, которые остро нуждаются в энергоносителях?" — заключил Байдильдинов.

Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря или вскоре после этого.