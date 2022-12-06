МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев увеличила добычу нефти с конденсатом на 2,2%, до 488 миллиона тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Лампочка Ильича" погасла. Прибалтика медленно погружается во тьму

"488 (миллиона тонн — ред.) за 11 месяцев, да. Рост 2,2%", — сказал Новак журналистам в ответ на вопрос об уровне добычи нефти и конденсата.