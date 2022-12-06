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2022
https://1prime.ru/oil/20221206/839065271.html
Россия увеличила добычу нефти на 2,2 процента за 11 месяцев
Нефть
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Россия за 11 месяцев увеличила добычу нефти с конденсатом на 2,2%, до 488 миллиона тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "488 (миллиона тонн — ред.) за 11 месяцев, да... ПРАЙМ, 06.12.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев увеличила добычу нефти с конденсатом на 2,2%, до 488 миллиона тонн, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"488 (миллиона тонн — ред.) за 11 месяцев, да. Рост 2,2%", — сказал Новак журналистам в ответ на вопрос об уровне добычи нефти и конденсата.