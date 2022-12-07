МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в январе-сентябре 2022 года составила 591 миллиард рублей, негативное влияние на показатель, в частности в третьем квартале, оказала передача немецких активов компании во внешнее управление Германии, сообщила "Роснефть". "Роснефть" нарастила поставки нефти в Азию

Годом ранее показатель чистой прибыли составлял 696 миллиардов рублей, таким образом снижение прибыли составило 15%.

"Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 9 месяцев 2022 года составила 591 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

"Динамика чистой прибыли была во многом обусловлена влиянием неденежных факторов. В 3 квартале 2022 года наиболее существенное негативное влияние на прибыль оказала передача активов компании в Германии во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, в результате которой был признан дополнительный убыток в размере 56 миллиардов рублей", — пояснила "Роснефть". Добыча углеводородов "Роснефти" выросла за девять месяцев

Показатель EBITDA "Роснефти" по МСФО в январе-сентябре 2022 года вырос на 21,8% в годовом выражении — до рекордных за девять месяцев 2,014 триллиона рублей. Маржа EBITDA также возросла до рекордного уровня в 28,0%. Показатель чистый долг/EBITDA "Роснефти" на конец третьего квартала 2022 года снизился до 1,1х против 1,3х в начале года.

Капитальные затраты "Роснефти" по МСФО за январь-сентябрь 2022 года увеличились на 19,3% — до 822 миллиардов рублей, рост показателя в основном связан с инвестированием в проект "Восток Ойл", добавила компания.