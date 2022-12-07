МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении — до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, добыча газа — на 10,6%, до 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, сообщила компания. "Роснефть" нарастила поставки нефти в Азию

"Добыча углеводородов за 9 месяцев 2022 года достигла 4,97 миллиона б.н.э. в сутки, увеличившись на 2,2% год к году", — говорится в сообщении.

Добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 3,81 миллиона баррелей в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года.

"Добыча газа за 9 месяцев 2022 года достигла 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, что на 10,6% выше год к году", — также сообщила "Роснефть". Рост показателя компания объясняет увеличением добычи природного газа на проекте "Роспан", а также запуском сеноманского проекта "Харампурнефтегаз" в сентябре 2022 года. "Роснефть" отчиталась о прибыли за три квартала

Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" за январь-сентябрь 2022 года составил 71 миллион тонн, реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке увеличилась на 6,5%, до 31,1 миллиона тонн, добавляется в сообщении.

По итогам января-сентября глубина переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих активах увеличилась до 76,4%, выход светлых нефтепродуктов — до 57,2%.