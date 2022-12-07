МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его эмиратский коллега Мухаммед Аль Нахайян подчеркнули эффективность совместной деятельности по стабилизации мирового рынка нефти на полях ОПЕК+, заявила пресс-служба Кремля.
В среду состоялись телефонные переговоры главы российского государства и президента Объединенных Арабских Эмиратов. В пресс-службе отметили, что стороны заявили об эффективности совместной работы, проводимой с целью обеспечения стабильности мирового энергорынка в рамках ОПЕК+.
Лидеры России и ОАЭ отметили последовательное выполнение странами альянса принятых объединением решений, добавили в Кремле.
https://1prime.ru/oil/20221207/839082884.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.