МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его эмиратский коллега Мухаммед Аль Нахайян подчеркнули эффективность совместной деятельности по стабилизации мирового рынка нефти на полях ОПЕК+, заявила пресс-служба Кремля. СМИ: ОПЕК+ может снизить добычу нефти, тогда потолок цен не даст эффекта

В среду состоялись телефонные переговоры главы российского государства и президента Объединенных Арабских Эмиратов. В пресс-службе отметили, что стороны заявили об эффективности совместной работы, проводимой с целью обеспечения стабильности мирового энергорынка в рамках ОПЕК+.

Лидеры России и ОАЭ отметили последовательное выполнение странами альянса принятых объединением решений, добавили в Кремле.