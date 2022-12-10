​​МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Создаваемая англосаксонским миром система энергоснабжения и манипуляции мировыми рынками нефти подошла к концу, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов, комментируя переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и короля Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда, в ходе которых монарх высказался за развитие отношений между двумя государствами. Россия создаст газовый союз в пику нефтяному эмбарго Запада

"Страшный сон вашингтонского "глубинного государства" сбывается", — написал Климов в Telegram-канале.

"Учитывая провал американского визита к саудитам и неплохие отношения между Эр-Риядом и Москвой, не трудно предположить, что создаваемая англосаксами с начала прошлого века система их энергоснабжения и манипуляции мировыми рынками нефти подошла к концу. Как явно закончилась и их политико-дипломатическая монополия, достигшая апогея с момента распада СССР", — добавил сенатор.

Климов добавил, что о Евросоюзе и "говорить нечего", так как он теряет остатки своего влияния на важнейшем энергетическом рынке мира не по дням, а по часам. "Скоро единственным весомым источником средств развития Евросоюза станет их денежный печатный станок, а значит инфляция евро может принять галопирующий характер уже в 2023 (году)", — пояснил он. Правительство получило предложения по ответу на "потолок" цен на нефть

По мнению Климова, нечто похожее ждет и доллар, хотя "внерыночные костыли янки еще способны сколько-то продлить американские экономические возможности на глобальных рынках".

"Отсюда военные авантюры англосаксов, их агрессивные наскоки то на Россию, то на Китай становятся едва ли ни единственным механизмом отстаивания глобальных устремлений Вашингтона и Лондона. Последнее крайне опасно как для мира в целом, так и в особенности для жителей стран англосаксонского мирка, который их же политические ястребы стремительно превращают в весьма актуальные цели", — заключил сенатор.