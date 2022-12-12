ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Введение Западом потолка цен на российскую нефть не будет иметь никакого эффекта, участники рынка найдут путь в обход инструментов контроля, сообщил известный американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости. В Саудовской Аравии не видят ощутимых результатов потолка цен на нефть

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире, сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"В краткосрочном периоде… люди отреагируют и будут делать то, что должны. Существуют инструменты контроля, но уже через несколько дней люди определят путь в обход инструментов энергетического контроля или потолков (цен), или чего угодно еще", — отметил он.

Как подчеркнул инвестор, в долгосрочной перспективе потолок цен на российскую нефть не будет иметь "фактически никакого эффекта".

По словам Роджерса, его многолетний опыт работы в инвестициях и изучение рынков подсказывают, что инструменты ценового контроля и иные искусственные ограничения, как правило, не работают, поскольку "всегда кто-нибудь найдет другой путь". "Так что я скептически настроен по поводу конкретно этого шага", — резюмировал он.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.