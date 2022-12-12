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2022
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Турция планирует увеличить добычу нефти до 100 тысяч баррелей в день
Нефть
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. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил что есть хорошие новости по разведке месторождений нефти внутри страны и Анкара планирует нарастить добычу до 100 тысяч баррелей в день... ПРАЙМ, 12.12.2022
нефть, энергетика, новости, турция, добыча нефти, разведка нефти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил что есть хорошие новости по разведке месторождений нефти внутри страны и Анкара планирует нарастить добычу до 100 тысяч баррелей в день.
"Приходят хорошие новости о нефти, мы планируем увеличить добычу до 100 тысяч баррелей в день", — сказал турецкий лидер в понедельник на церемонии награждения Inovalig в рамках Недели инноваций.
Газета Sabah ранее сообщила, что Эрдоган в ближайшее время объявит об обнаружении в Ширнаке (юго-восток страны) месторождений нефти, запасы на которых оцениваются в 250 миллиардов долларов.