АНКАРА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил что есть хорошие новости по разведке месторождений нефти внутри страны и Анкара планирует нарастить добычу до 100 тысяч баррелей в день. Путин обсудил с Эрдоганом создание газового хаба и энергетические проекты

"Приходят хорошие новости о нефти, мы планируем увеличить добычу до 100 тысяч баррелей в день", — сказал турецкий лидер в понедельник на церемонии награждения Inovalig в рамках Недели инноваций.

Газета Sabah ранее сообщила, что Эрдоган в ближайшее время объявит об обнаружении в Ширнаке (юго-восток страны) месторождений нефти, запасы на которых оцениваются в 250 миллиардов долларов.