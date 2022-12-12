МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в Нигерии в ноябре составила 1,185 млн баррелей в день против 1,014 млн баррелей в день в октябре, согласно данным регулятора.
В августе добыча в стране сократилась до менее чем 1 млн баррелей в день (многолетний минимум) из-за хищения нефти и подрывов трубопроводов. Все это вынуждало некоторые компании сокращать или приостанавливать добычу.
Тимипре Сильва, министр нефтяных ресурсов Нигерии, отметил, что к концу мая следующего года страна планирует довести добычу до установленной квоты ОПЕК, составляющей 1,8 млн баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20221212/839141658.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.